Châtillon organizza il Petit Marché du Bourg

Domenica 4 luglio mostra mercato con bancarelle e prodotti del territorio

CHATILLON. Prove di ritorno ad una relativa normalità a Châtillon, domenica 4 luglio, con la Valle d'Aosta che dovrebbe essere in zona bianca, si svolgerà il Petit Marché du Bourg. Sulle bancarelle allestite nel borgo i venditori professionisti e gli hobbisti esporranno creazioni, oggetti e prodotti agricoli del territorio.

Gli espositori interessati a partecipare alla mostra concorso hanno tempo sino al 21 giugno per presentare la propria adesione, consapevoli che l'evento potrebbe essere annullato a seconda dell'evoluzione della situazione sanitaria.

Il Petit Marché du Bourg si svolgerà in via Chanoux, piazza Volontari del Sangue, via Tollen e piazza Duc dalle ore 10 alle ore 19 e sarà ripetuto domenica 5 dicembre dalle ore 10 alle 18.

