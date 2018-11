Al pronto soccorso di Aosta un sistema wireless per monitorare i pazienti

0 0 0 s2smodern

Operativo anche un nuovo sistema di posta pneumatica

AOSTA. Al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta sono attive due importanti novità: un nuovo impianto di monitoraggio elettrocardiografico e telemetria e un sistema di posta pneumatica.

«La decisione di innovare radicalmente gli impianti di monitoraggio e telemetria - spiega il dottor Stefano Podio, direttore del pronto soccorso - deriva dall’esigenza di dare risposte adeguate all’aumento della complessità clinica ed assistenziale dei pazienti che vengono presi in carico dal Pronto Soccorso e ricoverati in Osservazione Breve Intensiva e Medicina d’Urgenza. I dati relativi ai parametri vitali del paziente, compreso l’elettrocardiogramma – ECG –, vengono registrati tramite sensori applicati sul corpo del paziente e trasmessi in wireless ai monitor presenti nella stanza di degenza e ad un sistema installato nella zona di pertinenza del personale medico e infermieristico, che in tal modo può mantenerne il controllo costante. Inoltre - evidenzia Stefano Podio -, con questo nuovo sistema, è possibile monitorare il paziente negli eventuali spostamenti dal reparto di degenza agli ambulatori del Pronto soccorso e viceversa, con evidenti vantaggi soprattutto sui soggetti in condizioni cliniche particolari».

La posta pneumatica velocizza il trasferimento dei campioni verso il Laboratorio analisi. Il sistema «consente una significativa diminuzione dei tempi di consegna e ritiro dei campioni, che da circa 9 minuti passano a meno di 45 secondi», spiega ancora il direttore del pronto soccorso. «La riduzione di queste tempistiche è fondamentale soprattutto quando si tratta di pazienti critici, in emergenza. Inoltre il percorso diretto permette di abbattere i rischi legati al ritiro, al trasporto e alla consegna del materiale, che ora vengono gestiti in via automatica e sono interamente tracciati grazia ad appositi trasponder».

L'impianto, fa sapere il dottor Podio, è stato progettato prevedendone l'estensione ad altri reparti dell'ospedale regionale aostano.

