Un sistema informativo più efficiente per il Laboratorio analisi del Parini

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Il Laboratorio analisi dell'ospedale U. Parini di Aosta si dota di un nuovo sistema informativo basato su di un software più performante.

Il nuovo "Laboratory information system" migliorerà la gestione delle prenotazione, l'elaborazione dei referti firmati digitalmente, la gestione delle liste anagrafiche e non solo. Il software apporterà benefici anche nell'effettuazione dei test e degli esami, nelle comunicazioni con i reparti ospedalieri e con le strutture sul territorio, nell'inserimento dei dati sul Fascicolo sanitario elettronico ed anche nella cartella clinica informatizzata.

Tutto ciò avrà "ricadute significative sull'efficienza e l'efficacia dei processi diagnostici, clinici e amministrativi, sulla velocizzazione dei tempi di consegna delle terapie al paziente, con un incremento dei livelli di sicurezza dei dati personali, sensibili e particolari", sottolinea l'Azienda Usl della Valle d'Aosta.

Il sistema sarà pienamente operativo a partire dal 18 giugno, giorno in cui - proprio per il cambio di software - potrebbero verificarsi dei rallentamenti nei prelievi e nella refertazione soprattutto per gli utenti con prenotazione.

C.R.