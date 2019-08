Iscrizioni aperte al corso di formazione per l'Emergenza Sanitaria Territoriale

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. È pubblicato l'avviso pubblico per la partecipazione al corso regionale teorico-pratico finalizzato all'idoneità all'esercizio dell'attività di Emergenza Sanitaria Territoriale.

Le lezioni sono a numero chiuso e organizzate per un'unica classe di un massimo di dodici partecipanti, con due posti riservati ai medici già incaricati nel servizio di Emergenza sanitaria territoriale non in possesso dell'attestato. Il corso si svolgerà prevalentemente in forma di esercitazioni e tirocinio, per un numero complessivo di 540 ore e con durata di cinque mesi, con inizio previsto nel mese di ottobre 2019.

Gli aspiranti possono consultare il bando e la documentazione per la presentazione della domanda di partecipazione alla sezione "Avvisi e concorsi" del sito internet dell'Ausl Valle d'Aosta. Per le domande c'è tempo fino al 29 agosto.

"Il servizio di emergenza-urgenza - afferma in una nota l'assessore Mauro Baccega - rappresenta una delle eccellenze della sanità valdostana e grazie alla sua organizzazione, permette di dare risposte pronte ed efficienti adattandosi anche alla fluttuazione della popolazione presente nelle alte stagioni turistiche. La garanzia e la ricerca di un continuo miglioramento dell'attività di emergenza-urgenza sono obiettivi di primaria importanza".

E.G.