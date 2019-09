Passeggiate con l'Azienda Usl per avvicinarsi ai corretti stili di vita

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Alimentazione equilibrata e attività fisica sono le basi di uno stile di vita sano e per incentivare i comportamenti corretti per la salute l'Azienda Usl della Valle d'Aosta propone una serie di passeggiate adatte a tutti.

L'iniziativa rientra nel MisMi, un progetto Interreg-Alcotra di cui l'Ausl è capofila, e prevede diciassette passeggiate seguendo itinerari pianeggianti in luoghi caratteristici della Valle d'Aosta con l'accompagnamento di medico specialista. Le prime due camminate sono in calendario il 17 settembre a Roisan lungo il Ru Pompillard, con l'accompagnamento di un cardiologo, ed il 19 settembre a Etroubles seguendo il percorso vita, con la partecipazione di uno psicologo.

"L'obiettivo - evidenzia l'azienda sanitaria - è far sperimentare alle persone che solitamente non trovano il tempo e la motivazione per fare movimento di scoprire che basta camminare in modo costante per sentirsi meglio. Farlo in Valle d’Aosta e in compagnia, poi, è ancora meglio. Tutti sono invitati a partecipare e a portare un amico o un familiare per condividere un’occasione di sana e piacevole attività fisica".

L'iniziativa può essere seguita via Facebook alla pagina MisMiproject.

E.G.