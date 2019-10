Monte Bianco, Skyway lancia l'iniziativa Save the Glaciers Pubblicato: Lunedì, 07 Ottobre 2019 14:14

COURMAYEUR. In questi giorni di allerta per il ghiacciaio Planpincieux, la funivia Skyway Monte Bianco lancia l'iniziativa "Save the Glaciers" per progetti di sostenibilità ambientale e sociale.

Nei giorni scorsi la prima azione congiunta con CVA è stata ripulire un'area di ghiacciaio nel Gran Flambeau dove sono emersi molti resti a testimonianza del passaggio dell'uomo. I tecnici sono stati affiancati dalla storica azienda Grivel con alcuni suoi testimonial d'eccezione che si sono adoperati per raccogliere altri rifiuti riemersi dai ghiacci contribuendo così al rispetto dell'ambiente.

C.R.