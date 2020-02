Parte la Settimana di Raccolta del Farmaco



Dal 4 febbraio per donare farmaci da banco ai più poveri

AOSTA. Per celebrare i venti anni di attività del Banco Farmaceutico, quest'anno la Giornata di Raccolta del Farmaco dell'8 febbraio si trasforma in una intera settimana dedicata al dono e alla solidarietà. Da domani al 10 febbraio nelle 5.000 farmacie aderenti di tutta Italia - riconoscibili perché espongono la locandina dell'iniziativa del Banco Farmaceutico - sarà possibile acquistare medicinali da banco che saranno donati ad enti assistenziali convenzionati con il Banco Farmaceutico e distribuiti a persone e famiglie che rinunciano alle cure perché economicamente non possono permettersele. Secondo i calcoli del Banco in Valle d'Aosta il 9,4 per cento delle famiglie è costretta a limitare il numero di visite e di accertamenti per motivi economici e il 4,1 per cento delle famiglie è povero in senso assoluto. Lo scorso anno in 18 farmacie valdostane sono state raccolte quasi 2.000 confezioni di medicinali. Queste hanno aiutato 676 persone in povertà assistite da otto enti di assistenza convenzionati. Elena Giovinazzo