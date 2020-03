Coronavirus, strumento per i tamponi presto attivo anche in Valle d'Aosta



Al momento i tamponi del Covid-19 sono refertati a Torino AOSTA. L'ospedale regionale U. Parini sarà presto dotato della strumentazione necessaria per effettuare i tamponi sui casi sospetti di Coronavirus che si verificheranno in Valle d'Aosta. Il macchinario necessario, l'estrattore, arriverà domani e sarà posizionato nel nosocomio aostano. I reattivi sono stati già richiesti. Sarà poi necessario formare il personale che si occuperà della procedura. Finora i settantanove tamponi eseguiti (diciassette dei quali positivi, ventisette negativi e trentacinque in attesa di refertazione) sono stati inviati fuori Valle, principalmente all'ospedale torinese Amedeo di Savoia. redazione