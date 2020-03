Psr, prorogati i termini del bando di sostegno per i piani di gestione forestale



La misura copre il 100% delle spese sostenute AOSTA. Sono prorogati al 3 agosto i termini per presentare la domanda di sostegno a valere sull'intervento 16.8 del Programma di Sviluppo Rurale 14/20, "Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti". Il bando prevede un finanziamento pari al 100% delle spese sostenute per la redazione di studi preliminari e di contesto, studi di fattibilità, animazione della zona interessata, costi relativi alla costituzione della cooperazione e alla redazione del piano di gestione forestale. Fra le spese ammesse sono inoltre compresi i costi di esercizio della cooperazione, limitatamente ai primi 12 mesi di attività. Le domande devono essere presentate all'ufficio protocollo del dipartimento risorse naturali e Corpo forestale dell'assessorato regionale all'ambiente.

