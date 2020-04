Valle d'Aosta, l'1,5% della popolazione testato per il Coronavirus



Dato superiore alle regioni più vicine e alla Lombardia. Solo il Veneto registra una copertura maggiore

AOSTA. L'1,5 per cento della popolazione valdostana è stata sottoposta a tampone per il Coronavirus dall'inizio della pandemia. Il dato è stato riferito dal coordinatore sanitario Luca Montagnani che ha voluto anche fare un paragone con altre regioni. «Il Veneto, che è la regione che ha eseguito il numero massimo di tamponi sulla popolazione, è al 2 per cento; la Lombardia all'1,1 per cento e Piemonte e Liguria allo 0,6 per cento». Sono «dati abbastanza confortanti», ha commentato Montagnani, considerato che «la Valle d'Aosta ha avuto enormi difficoltà per i reagenti e la ricerca di laboratori esterni». In regione sono intanto arrivati nuovi kit per estrarre l'rna che «ci garantiranno 200 test nel fine settimana. Da lunedì saremo in grado di effettuare 25 test urgenti e 68 non urgenti al giorno», ha riferito ancora il coordinatore. «Se manteniamo questa capacità del nostro laboratorio e le convenzioni messe in atto, riusciamo a garantire un numero sufficientemente alto di tamponi giornalieri». E.G.