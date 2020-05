Fondation Grand Paradis lancia il contest fotografico #storiedinatura



Uno scatto o un video per raccontare la natura che ci circonda COGNE. Fondation Grand Paradis ha attivato un contest fotografico #storiedinatura per raccontare la natura ora che la fase 2 dell'emergenza epidemiologica consente di fare passeggiate ed escursioni fuori casa. Per partecipare all'iniziativa è sufficiente postare sui propri social una foto o un video che raccontino - nel rispetto delle normative vigenti per l’emergenza sanitaria - la natura che ci circonda, in una delle sue molteplici forme, usando l'hashtag #storiedinatura. Le più curiose potranno vincere tre zaini da montagna Lowe Alpine offerti da Pacta - Promouvoir l'Action Culturelle en Territoire Alpin, un progetto europeo Interreg attraverso il quale Fondation Grand Paradis promuove il territorio alpino, estendendo l'offerta culturale e naturalistica dai propri siti gestiti all’intera area del Gran Paradiso. Le #storiedinatura sono la naturale continuazione delle #storiedelcarré: brevi video realizzati dal Direttore di Fondation Grand Paradis, Luisa Vuillermoz, nei pressi della baita del Carré a 2020 m in Valsavarenche, nel cuore del Parco Nazionale Gran Paradiso, dove il Direttore ha trascorso questo periodo di lockdown; clip che testimoniano gli avvistamenti dei più diversi animali, da quelli più eccezionali come il lupo e il gipeto, a quelli più abituali come i camosci, le vipere e la natura alpina. Elena Giovinazzo