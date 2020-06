Aree forestali, avviato il piano regionale di interventi 2020



Previsti lavori di manutenzione boschi e ripristino sentieri per 1,5 milioni a favore di ditte valdostane

AOSTA. Vale 1,5 milioni di euro il piano di interventi 2020 sulle aree forestali aggiornato in questi giorni dalla giunta regionale della Valle d'Aosta. Imprese e professionisti del settore saranno coinvolti nell'esecuzione di interventi di manutenzione dei sentieri, ricostruzione di aree forestali, ripristino della viabilità minore ed in lavori di cura dei boschi, taglio piante e misure di prevenzione contro gli incendi. "In un momento particolare come quello che sta vivendo la nostra comunità - commenta l'assessore all'ambiente, Albert Chatrian - l'attivazione del piano degli interventi, oltre a garantire l'assetto del territorio, consentirà di dare nuovo impulso al tessuto socio-economico composto da professionisti e imprese che operano per la cura e la conservazione delle nostre foreste, che sono un bene naturale irrinunciabile e patrimonio di tutta la collettività valdostana". "I lavori, che sono cantierabili subito, verranno affidati tramite appalto a ditte locali in modo da creare occupazione e lavoro per le imprese che operano nel nostro territorio", aggiunge l'assessore. E.G.