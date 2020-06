Sanità: Regione e Usl incontrano i vertici della clinica Isav di Saint-Pierre



Vertice in Regione sulle modalità di collaborazione con la clinica privata AOSTA. Il governo regionale e i vertici dell'Azienda Usl valdostana hanno incontrato questa mattina a Palazzo regionale Federico Guidoni, ad della società Korian Italia che gestisce la clinica Isav di Saijnt-Pierre per un confronto sulla situazione sanitaria ora che la fase acuta dell'emergenza per il Covid-19 è finita. "In un clima di reciproca disponibilità per un rinnovato accordo tra pubblico e privato, la riunione è stata l’occasione per analizzare la collaborazione del periodo emergenziale e per guardare al futuro attraverso una pianificazione di azioni strutturate", spiegano dalla presidenza della Regione. Korian Italia ha "rimarcato come, attraverso la clinica, la società intenda continuare a garantire la disponibilità a dare sostegno al territorio valdostano, in collaborazione con l’Azienda sanitaria locale e la Regione, nel gestire la fase di normalizzazione dei servizi sanitari, così come a proseguire il ruolo di partner nel caso in cui l’emergenza si riproponesse". redazione