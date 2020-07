Covid-19, indice di contagio in Valle d'Aosta a 0.06

Nessun nuovo caso positivo negli ultimi giorni su 107 test effettuati



AOSTA. L'indice di contagio R(t) in Valle d'Aosta, calcolato sugli ultimi 14 giorni, è pari a 0.06. Lo comunica la Regione diffondendo il bollettino del venerdì che, rispetto al precedente, non ha variazioni.

Non ci sono nuove positività riscontrate tra le 107 persone sottoposte a test né alltri guariti né nuovi decessi. Ad oggi quindi nella nostra regione si calcolano 1.196 casi totali, di cui 5 attuali (4 in cura in ospedale e 1 in isolamento domiciliare), 1.045 guariti e 146 decessi.

I tamponi effettuati sono 19.327.

Il prossimo bollettino sarà diffuso lunedì 13 luglio.

M.C.