Coronavirus, nell'ultima settimana 4 positivi su 506 test in Valle d'Aosta

I dati settimanali portano a 1.220 i casi totali identificati nella nostra regione

AOSTA. Come accade ogni venerdì ormai da qualche settimana, la Regione ha diffuso oggi il bollettino sulla situazione dell'emergenza Covid-19 in Valle d'Aosta.

Nell'ultima settimana sono state sottoposte a tampone 506 persone e 4 sono risultate positive, facendo salire a 1.220 il numero di contagi totali registrati nella nostra regione. Di questi, 146 sono stati identificati attraverso attività di screening.

Al momento le persone positive al virus sono 11 e 1 soltanto è ricoverata in ospedale con sintomi, mentre le altre 10 sono in in quarantena a casa.

Ad oggi, riferisce inoltre il bollettino, i guariti sono 1.062. Non si sono verificati altri decessi.

L'indice Rt medio calcolato dall'Istituto superiore di sanità è di 0.8.

Clara Rossi