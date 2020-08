Coronavirus, 23 i casi positivi ad oggi in Valle d'Aosta

Due pazienti ricoverati in ospedale, nessuno è in terapia intensiva

AOSTA. Tornano a salire i casi di contagio da Covid-19 registrati in Valle d'Aosta negli ultimi giorni. Ad oggi sono ventitré le persone positive al Sars-Cov2 secondo il bollettino della protezione civile nazionale, otto in più rispetto ai numeri riportati nell'aggiornamento di venerdì scorso a cura della Regione. Due i positivi identificati nelle ultime 24 ore (+105 tamponi).

Salgono inoltre a due i pazienti ricoverati in ospedale (nessuno in terapia intensiva). Gli altri 21 positivi sono in isolamento domiciliare.

I casi totali in Valle salgono a 1.232 su 17.533 persone sottoposte a test.

In tutta Italia i contagi rilevati nell'ultimo giorno sono 1.365 con 81.723 tamponi.

E.G.