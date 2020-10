Covid-19, in arrivo il nuovo Dpcm con obbligo di mascherine all'aperto

Il governo sta valutando la chiusura anticipata dei locali e contingentamenti alle feste private

ROMA. È atteso nelle prossime ore il nuovo decreto del presidente del consiglio sulle disposizioni anti-Covid da introdurre su tutto il territorio nazionale.

Il provvedimento conterrà - secondo le anticipazioni che si susseguono da alcuni giorni - l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto. Inoltre i locali come bar e ristoranti dovranno anticipare la chiusura (indicativamente alle ore 23) e sarà necessario rispettare un contingentamento nelle feste private, per esempio in occasione dei matrimoni, compleanni, funerali.

Il governo Conte sarebbe anche intenzionato a introdurre un divieto per le Regioni di adottare provvedimenti meno restrittivi rispetto a quelli nazionali.

Tutte le misure sono orientate al contenimento dei contagi che stanno tornando ai livelli della fase più acuta dell'emergenza.

Ieri in Italia sono stati registrati 2.578 nuovi contagi (con più di 92 mila tamponi). In Valle d'Aosta i nuovi casi identificati ieri erano 7 nuovi (33 nell'ultima settimana), con 81 persone attualmente positive.

Clara Rossi