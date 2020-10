Coronavirus, 77 nuovi casi e oltre 100 ricoveri al Parini

Il bollettino in Valle d'Aosta del 28 ottobre: ricoveri in continuo aumento, nuovi decessi e altre guarigioni

AOSTA. Continuano a correre i numeri dell'infezione da Covid-19 in Valle d'Aosta in questa seconda ondata di contagi. Il bollettino regionale n. 165 che fotografa la situazione alle ore 12 di oggi (scaricabile qui) indica 77 nuovi casi scoperti nell'ultimo giorno, un nuovo decesso e anche 14 guariti in più.

Al momento risultano 1.430 persone attualmente positive, 107 delle quali ricoverate all'ospedale Parini di Aosta e 7 in terapia intensiva. Altre 1.316 persone sono seguite dall'isolamento domiciliare.

I guariti sono 1.216 in totale, 14 in più rispetto a ieri, ma si conta anche il decesso di un uomo tra i positivi al coronavirus. I decessi complessivi nella nostra regione salgono quindi a 157, di cui 99 avvenuti in ospedale.

I casi positivi totali, cioè quelli identificati dall'inizio dell'emergenza, sono 2.803 di cui 2.496 sottoposti a tampone per sintomi sospetti e 307 scoperti attraverso le attività di screening. Risultano inoltre 24.935 persone sottoposte a tampone (292 nell'ultimo giorno) e 39.314 tamponi totali (+486).

redazione