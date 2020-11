Coronavirus: 5 decessi e 77 nuovi positivi in Valle d'Aosta

Secondo il bollettino del 23 novembre i casi positivi attuali continuano a diminuire grazie ai tanti guariti

AOSTA. Cinque decessi in più, 77 nuovi casi positivi e quasi il doppio di pazienti guariti: questi i numeri del bollettino sulla situazione Covid-19 in Valle d'Aosta diffuso oggi.

Nel 191esimo report (scaricabile qui) risultano tre pazienti maschi e due pazienti femmine morti da ieri a oggi. Il numero di decessi aumenta così a 290: la vittima più giovane aveva 38 anni, quella più anziana 104 e l'età media è di 83,5 anni.

I nuovi casi positivi identificati sono 77, ma ci sono anche 142 persone dichiarate guarite in più nell'ultimo giorno. I casi attualmente positivi scendono a 1.849, 70 in meno rispetto a domenica. I ricoveri sono 146 e le persone in terapia intensiva 13, gli altri 1.690 contagiati sono in isolamento domiciliare.

Dall'inizio dell'emergenza risultano ad oggi 6.099 persone contagiate, 290 deceduti e 3.960 guariti a fronte di 31.934 persone sottoposte a tampone e di 55.507 tamponi effettuati.

redazione