Covid-19, diminuisce ancora il numero di casi in Valle d'Aosta

Il bollettino regionale dell'1 dicembre: 2 decessi, 75 guariti e 25 nuovi contagi

AOSTA. Continua a diminuire il numero di persone attualmente positive al Covid-19 in Valle d'Aosta.

Secondo il bollettino diffuso oggi dalla Regione (qui in versione pdf), i contagiati sono 52 in meno e 1.265 in totale, 123 dei quali si trovano ricoverati nelle strutture Covid e 13 in terapia intensiva.

I nuovi contagiati identificati da ieri ad oggi sono 25, mentre i guariti sono 75. Il bollettino inoltre riporta 2 ulteriori decessi.

Ad oggi nella nostra regione risultano 6.535 contagi accertati, 4.953 guariti e 317 morti totali.

I tamponi effettuati nelle ultime ventiquattro ore sono 478 e le persone testate 123.

