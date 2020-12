Rifiuti, cresce la raccolta differenziata degli imballaggi in Valle d'Aosta

Nel 2019 la raccolta è aumentata del 6,5%. Dal Conai 2 milioni di euro ai Comuni

AOSTA. Cresce del 6,49 per cento in Valle d'Aosta la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio. Nel 2019 sono state differenziate 18.657 tonnellate, oltre mille in più rispetto alla raccolta dell'anno 2018.

"Nel dettaglio, nel corso del 2019 i cittadini della Valle d’Aosta hanno conferito 274 tonnellate di acciaio, 18 di alluminio, 6.450 di carta, 1.432 di legno, 3.302 di plastica e 7.182 di vetro", spiega il Conai nel tracciare il bilancio della raccolta.

Guardando ai dati pro capite, i valdostani in media hanno conferito 26,16 chili di plastica (contro i 21,42 kg della media nazionale e i 22,57 km del Nord Italia), 50,27 kg di imballaggi in carta (22,32 kg a livello nazionale e 25,83 nelle regioni del Nord Italia) e 57,15 kg di imballaggi in vetro (33,51 a livello nazionale e 39,73 del Settentrione).

Per coprire i maggiori oneri della raccolta differenziata, lo scorso anno Conai ha trasferito ai Comuni della Valle d’Aosta oltre 2 milioni e 36mila euro. Una cifra in crescita di 21,34 punti percentuali rispetto agli oltre 1 milione e 677mila euro ricevuti nel 2018.

E.G.