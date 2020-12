Coronavirus, in Valle d'Aosta 27 nuovi positivi e 63 guariti

Nel bollettino del 4 dicembre anche altri 2 decessi

AOSTA. La Regione ha diffuso nel pomeriggio il bollettino di aggiornamento n. 202 sulla situazione Covid-19 in Valle d'Aosta. Anche il report odierno (qui in versione pdf) conferma il trend in calo delle persone contagiate dal virus.

Nell'ultimo giorno infatti sono stati identificati 27 nuovi casi positivi, ma i guariti sono 63 in più rispetto a ieri. Si registrano inoltre due decessi.

Attualmente le persone contagiate sono 1.080, 119 delle quali ricoverate. Undici sono in cura in terapia intensiva, altri 53 pazienti si trovano ricoverati nel reparti Covid dell'ospedale regionale U. Parini. All'ospedale militare dell'Espace Aosta i pazienti sono 5 e alla clinica di Saint-Pierre 51.

Finora in Valle d'Aosta, a fronte di 34.374 persone sottoposte a tampone (98 delle quali tra ieri ed oggi) e di 62.252 tamponi totali effettuati (522 nell'ultimo giorno), risultano 6.646 contagi, 5.240 guariti (età media 56 anni) e 326 morti (età media 83,5 anni). Per quanto riguarda i decessi, 137 sono avvenuti nell'ultimo mese.







redazione