Covid, in Valle d'Aosta 1 decesso e 35 nuovi casi. Rt in aumento

Il bollettino del 24 dicembre riporta anche 37 nuovi guariti

AOSTA. Secondo l'ultimo monitoraggio sull'andamento epidemiologico del Covid-19 nel territorio della Valle d'Aosta l'indice Rt riprende a salire. Il dato degli ultimi quattordici giorni calcolato dalla Cabina di regia, del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità è di 0.68.

Nel precedente monitoraggio l'indice Rt era dello 0.63 e in continua diminuzione da alcune settimane.

Inoltre nella settimana di valutazione dal 14 al 20 dicembre risultano 156 casi di contagio contro i 138 della settimana precedente. L'incidenza ogni 100.000 abitanti passa da 109.96 a 124.3.

Nell'ultimo giorno, secondo il bollettino quotidiano regionale, sono stati identificati 35 nuovi casi di contagio (7.119 dall'inizio dell'emergenza) e un nuovo decesso (371 quelli totali). I guariti sono 37 in più (6.321 in totale) e le persone attualmente positive al virus 427, di cui 48 ricoverate all'ospedale Parini (4 in terapia intensiva), 33 all'Isav e 6 all'ospedale da campo.

Tra ieri ed oggi sono state testate 131 persone e sono stati effettuati 382 tamponi.

C.R.