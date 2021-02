Coronavirus, la situazione in Valle d'Aosta al 10 febbraio

Il bollettino regionale indica 147 persone attulmente positive e 18 ricoverati

AOSTA. Scendono a 147 il numero di persone attualmente positive al Covid-19 in Valle d'Aosta, secondo i dati del bollettino n. 270 diffuso oggi dalla Regione.

Rispetto al precedente report sono indicati 7 casi positivi in più e 15 guariti in più. Al momento 18 persone sono ricoverate, tre delle quali in terapia intensiva. Le altre 15 si trovano all'ospedale Parini e all'ospedale da campo di Aosta.

Dall'inizio dell'emergenza risultano 7.877 contagi totali con 42.262 persone sottoposte a tampone (+93 in un giorno) e 72.509 tamponi effettuati (+245), 7.319 guariti e 411 morti.

redazione