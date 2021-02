Covid, 146 contagiati attuali in Valle d'Aosta. Prima positività a variante inglese

Il bollettino del 22 febbraio: 13 nuovi casi in un giorno, 7 i ricoverati

AOSTA. Sono 146 le persone attualmente positive al Covid-19 secondo l'ultimo report di monitoraggio della situazione in Valle d'Aosta. Rispetto al bollettino precedente risultano 14 nuovi casi e 1 guarito con 106 tamponi effettuati in più e 32 persone in più sottoposte a tampone. I ricoverati sono sette di cui uno in terapia intensiva.

Il bollettino indica anche 14 sanzioni su 523 controlli effettuati dalle forze dell'ordine.

Finora nella nostra regione risultano in totale 7.978 contagi, 414 decessi (nessuno nell'ultimo giorno) e 7.418 guariti. Tra i contagiati c'è anche un caso positivo alla variante inglese del virus in base ai risultati comunicati nei giorni scorsi dall'Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Si tratta della prima positività alla variante su una quindicina di tamponi. Per ora altri otto sono risultati negativi e gli altri sono in fase di esame.

C.R.