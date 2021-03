Covid-19, la situazione in Valle d'Aosta al 23 marzo

Il bollettino regionale indica +30 casi e +26 guariti nell'ultimo giorno

AOSTA. Sono 30 i nuovi casi positivi al Covid-19 identificati nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta secondo il bollettino diffuso oggi dalla Regione. I tamponi effettuati in più sono 931 e i casi testati 404, inoltre nel report odierno sono indicati 26 i guariti. Non risultano nuovi decessi.

Al momento le persone positive al virus sono 569 (+4) e i ricoverati salgono a 29. Ventisei si trovano nei reparti Covid dell'ospedale Parini di Aosta e i restanti 3 sono in terapia intensiva. Gli altri 540 contagiati sono sottoposti all'isolamento domiciliare.

Il bilancio dall'inizio dell'emergenza per quanto riguarda la Valle d'Aosta è di 8.685 casi totali, 419 deceduti e 7.697 guariti con un totale di 48.912 persone sottoposte a tampone e di 88.888 tamponi processati.

C.R.