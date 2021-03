Covid, attiva la nuova terapia intensiva dell'ospedale di Aosta

AOSTA. È entrato in attività in queste ore il "Triangolo" dell'ospedale Parini di Aosta. Si tratta della nuova struttura di terapia intensiva costruita tra febbraio e marzo che mette a disposizione dieci postazioni per la rianimazione.

Una settimana fa sono terminati i collaudi del reparto e venerdì, appena completati gli ultimi controlli, il personale ospedaliero ha iniziato il trasferimento dei primi pazienti. Entro oggi sette ricoverati non positivi al Covid-19 saranno portati nel "Triangolo".

L'occupazione degli altri posti dipenderà dall'andamento dei contagi del Covid-19.

"In questa fase, sulla base del picco epidemico, risulta più appropriato e prudente, riservare la Rianimazione ai pazienti Covid-positivi, in considerazione del fatto che tale reparto ha una maggiore capienza di posti", fa sapere l'Usl.

Secondo l'ultimo bollettino regionale sono 7 i pazienti contagiati con necessità di cure intensive.

E.G.