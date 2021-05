Coronavirus, in Valle d'Aosta meno positivi attuali ma più ricoverati

Il bollettino del 4 maggio sulla situazione dell'emergenza Covid-19

AOSTA. Nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta diminuiscono le persone positive al Covid-19, tuttavia aumentano i ricoveri all'ospedale Parini.

Secondo il bollettino odierno diffuso dalla Regione i positivi attuali sono 658 (30 in meno rispetto a ieri) e i ricoverati 51 (3 in più) di cui 9 in terapia intensiva (ieri erano 8).

Rispetto al report precedente i nuovi positivi sono 25 e i guariti 55 con 690 tamponi effettuati e 235 persone sottoposte a tampone.

Il numero dei decessi è stabile a 459.

redazione