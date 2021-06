Coronavirus, nell'ultimo giorno solo 2 nuovi casi in Valle d'Aosta

I positivi attuali scendono a 182, cinque i ricoverati

AOSTA. Scendono a 182 le persone attualmente positive al Covid-19 in Valle d'Aosta secondo il bollettino diffuso dalla Regione, ventidue in meno rispetto al report del 2 giugno. Nell'ultimo giorno i nuovi casi identificati sono 2 e i guariti 24. Non risultano morti collegate all'infezione.

I ricoverati all'ospedale Parini di Aosta sono 5, nessuno dei quali in terapia intensiva.

I tamponi effettuati sono 244 e le persone sottoposte a tampone 56.

Vaccinazioni

Il report dell'Usl Valle d'Aosta della campagna vaccinale contro il Covid-19 indica 1.215 dosi somministrate nella giornata del 2 giugno (di cui 401 richiami) e 874 somministrazioni il 1° giugno (354 prime dosi) a fronte di un obiettivo quotidiano di mille vaccinazioni.

redazione