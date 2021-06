Bollettino Covid, un decesso nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta

Il bollettino regionale del 22 giugno: un solo nuovo positivo e sette guariti

Il numero di decessi collegati al Covid-19 avvenuti in Valle d'Aosta torna a salire a poco meno di un mese di distanza dall'ultima morte segnalata. Il bollettino del 22 giugno diffuso dalla Regione indica 473 vittime, una in più rispetto al totale riportato nel bollettino di lunedì. Si tratta del decesso di una paziente ricoverata in ospedale.

Il report di oggi segnala inoltre un solo nuovo caso positivo (ieri zero) e sette guariti con 351 tamponi e 104 persone sottoposte al test. I ricoverati all'ospedale Parini di Aosta scendono da 3 a 1 e i positivi totali passano a 45.

redazione