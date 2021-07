Covid-19, possibile anticipare le sedute vaccinali per prima e seconda dose

La data può essere scelta tramite il Portale Vaccini o contattando l'Info Vaccini

Inviando una e-mail al servizio InfoVaccini della Valle d'Aosta e accedendo al Portale Vaccini regionale è possibile anticipare le sedute di somministrazione della prima e della seconda dose anti Covid-19.

Per coloro che sono in attesa della prima somminsitrazione è necessario accedere al Portale Vaccini (link) e selezionare data e ora dell'appuntamento scegliendo tra quelli disponibili oppure telefonare (0165.546222) o inviare una e-mail (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) all'InfoVaccini. Sempre l'e-mail può essere utilizzata per anticipare la seconda dose.

La scelta delle date deve tenere conto dell'intervallo tra le due somministrazioni indicato dall'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco. Nel caso di vaccino Pfizer le due dosi vanno somministrate a distanza di 3-6 settimane, per Pfizer 4-6 settimane e per Vaxzevria 4-12 settimane. Infine nella vaccinazione tra prima dose Vaxzevria e seconda dose Pfizer o Moderna l'intervallo di tempo è di 8-12 settimane.

redazione