Bollettino Covid del 2 luglio: nessun nuovo positivo

In Valle d'Aosta sono 34 i positivi attuali

La Regione ha diffuso il bollettino di aggiornamento n. 410 sulla situazione del Covid-19 in Valle d'Aosta. Rispetto al precedente bollettino non risultano nuovi contagi. Due i guariti in più. Le persone sottoposte a tampone sono 92.

Non risultano inoltre decessi.

I positivi attuali sono 34 di cui uno ricoverato all'ospedale Parini.

Dall'inizio dell'emergenza ad oggi i casi positivi totali identificati in Valle d'Aosta sono 11.693, i deceduti 473 e i guariti 11.186.

