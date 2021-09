Ambulatorio di pronto soccorso senza personale, ma l'Usl revoca la gara di affidamento

'Rapporti deteriorati' con l'unica società che aveva presentato un'offerta per coprire il servizio

L'Azienda Usl della Valle d'Aosta ha revocato una gara per la copertura dell'ambulatorio di medicina e chirurgia di accettazione e urgenza all'ospedale Parini, rimasto a corto di personale specialistico già da mesi.

Per risolvere la problematica l'azienda sanitaria aveva affidato il servizio ad una società cooperativa di Bologna che però ha deciso di recedere a fine luglio, in anticipo di una settimana rispetto alla scadenza originaria, per difficoltà nell'esecuzione dal contratto. L'Usl ha quindi avviato una nuova gara valida fino al 31 gennaio 2022: l'aggiudicazione temporanea è andata alla Novamedica, la stessa società che si era occupata del servizio sino a luglio, essendo l'unica ad aver presentato un'offerta economica per la gara. Il commissario dell'Usl nei giorni scorsi ha però deciso di non procedere con l'aggiudicazione definitiva a causa del «deteriorarsi dei rapporti» e della «inopportunità» ad affidare il servizio alla società bolognese.

Mancando altre offerte economiche, l'Usl ha stabilito di revocare l'indizione della gara senza, al momento, prevedere una nuova procedura per coprire i posti nell'ambulatorio di pronto soccorso dell'ospedale regionale.

M.C.