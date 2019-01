TdS Sci nordico: Francesco De Fabiani splendido 2° a Oberstdorf

Valutazione attuale: 0 / 5

Il tracciato tedesco di Oberstdorf porta bene a Francesco De Fabiani che, ieri pomeriggio, nella quarta tappa del Tour de Ski 2019 conquista la piazza d’onore nella 15 km Mass start in tecnica classica, superato in volata dal norvegese Emil Iversen. Per l'alpino di Gressoney è il sesto podio in carriera nelle gare individuali, il terzo sulla pista di Oberstdorf.

Gara tattica con il gruppo compatto fino a poco meno di un chilometro dall’arrivo, quando il russo Sergey Ustiugov rompe gli indugi e passa in testa a dettare il ritmo. Francesco De Fabiani (Cse), quasi costantemente nelle posizioni di testa, reagisce immediatamente e si mette sulle code di Emil Iversen, che ha prontamente risposto all’attacco di Ustiugov. E sono proprio Iversen (45’30”3) e Francesco De Fabiani (45’31”2) a giocarsi la vittoria in volata; premiato il norvegese che precede il valdostani di 9/10; terzo posto per Ustiugov (a 2”0) e quarto l’altro norvegese Sjur Roethe (a 2”1); 34° Maicol Rastelli (Cse; a 19”8).

In classifica generale, resta al comando Johannes Høsflot Klæbo, in 1h 20’08”0, a precedere di 15”4 Sergey Ustiugov e, di 31”0, il connazionale Emil Iversen; Francesco De Fabiani ora è nono, con un ritardo di 2’00”1 dalla testa della classifica.

Oggi seconda giornata sulle nevi tedesche con in programma l’Inseguimento in tecnica libera, 10 km femminile e 15 km maschile, rispettivamente alle 15.15 e alle 13.05.

redazione