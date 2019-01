Manca la neve, annullata la MarciaGranParadiso 2019

Valutazione attuale: 0 / 5

COGNE. L'inverno avaro di neve miete una vittima eccellente: è la MarciaGranParadiso, la cui edizione 2019 di domenica 3 febbraio è stata annullata. «Nelle ultime ore nessuna precipitazione nevosa è arrivata e le previsioni non lasciano spazio all'ottimismo», spiegano gli organizzatori. Il tradizionale appuntamento di Cogne quindi non ci sarà.

Il programma del fine settimana era già stato modificato con la cancellazione della 25 km prevista il 1° febbraio.

Sono invece confermati i Campionati italiani assoluti con la prova sprinti e l'individuale. L'1 febbraio ci saranno le qualifiche e le batterie finali della gara sprint skating, mentre sabato 2 febbraio spazio all'Individuale in tecnica classica. Confermati anche tutti gli appuntamenti per i più piccoli di sabato pomeriggio: Mini MarciaGranParadiso e Vitalini Speed Contest con la presenza di Stefania Belmondo e Marco Albarello.

Domenica 3 febbraio non ci sarà la Marcia, ma verrà comunque allestita una gara che varrà per la Coppa Italia Sportful e la Coppa Italia Rossignol Master e Cittadini. Al momento è prevista una prova di almeno 20 chilometri che si correrà sull’anello di 5 chilometri già perfettamente innevato per la Coppa del Mondo. Il tracciato potrà cambiare se le tanto attese precipitazioni finalmente arriveranno.

redazione