Ciclismo, annullata la Young Cup Valle d'Aosta 2019

AOSTA. La terza edizione della Young Cup Valle d'Aosta, gara ciclistica in programma a metà giugno 2019 dedicata ad esordienti e allievi, non ci sarà. Gli organizzatori hanno annullato l'evento spiegando che la scelta "è stata quasi obbligata" vista la concomitanza con un'altra gara in Piemonte: il Rally delle Valli Ossolane.

"La terza edizione della nostra competizione era in calendario sin dallo scorso autunno per domenica 16 giugno - sottolineano gli organizzatori -: avevamo anche trovato un Comune disposto a ospitarci e, grazie ai buoni risultati delle prime due edizioni, eravamo riusciti a coprire praticamente per intero i costi della corsa con alcune sponsorizzazioni".

Il 9 febbraio però dal Piemonte è arrivata la richiesta di spostare l'evento di una settimana "per fare sì che il campionato regionale piemontese per Esordienti e Allievi su strada potesse disputarsi il 16". Proposta impossibile da accogliere perché il 23 giugno in Valle si svolge già la granfondo Lamontblanc e perché "il Comune che aveva dato il suo assenso per organizzare insieme a noi la gara il 23 giugno aveva in calendario già altri eventi". "Lunedì 11 febbraio - raccontano ancora gli organizzatori - abbiamo comunicato la nostra impossibilità al cambio di data. Qualche giorno dopo, sul fattore K, abbiamo scoperto, con un po' di stupore, che la gara del Pedale Ossolano è comunque in calendario domenica 16 giugno, in concomitanza con la Young Cup. Non c'è bisogno di aggiungere altro: la concomitanza rende la nostra manifestazione secondaria e il Consiglio Direttivo della Società Ciclistica Valdostana ha deciso quindi di cancellare la gara".

Gli organizzatori puntano il dito contro il modo in cui è stata gestita la situazione. "La cosa che ci lascia perplessi - dicono - è che nessuno dal settore tecnico del comitato piemontese della Federazione Ciclistica Italiana abbia avuto la prontezza di spirito di alzare il telefono e comunicarci il perché una decisione che non fatichiamo a definire fuori luogo. E' vero, la Young Cup è una gara valdostana e pertanto non è sotto l'egida della Federciclismo Piemonte. Ma era nata anche grazie al dialogo intercorso tra i comitati Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia della Fci per un calendario condiviso che sicuramente avrebbe fatto il bene del ciclismo".

Nel 2020 la Young Cup tornerà? "Sarà difficile, se no impossibile", concludono gli organizzatori dell'evento.

redazione