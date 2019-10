Domenica 27 ottobre si corre la MezzAosta Pubblicato: Martedì, 22 Ottobre 2019 08:54

AOSTA. Domenica prossima, 27 ottobre, si corre la MezzAosta. La gara principale partirà dal centro del capoluogo (via Torino), passerà all'interno dello stabilimento Cogne Acciai Speciali e si allungherà fino ai comuni di Saint-Christophe, Pollein e Charvensod.

Per permettere lo svolgimento dell'evento sportivo è prevista la sospensione temporanea della circolazione in alcune zone. Ad Aosta buona parte delle strade toccate dal percorso chiuderanno dalle ore 9.30 alle 13 ad eccezione di via Torino, piazza Arco d'Augusto e via Garibaldi che saranno vietate ai veicoli già dalle ore 6 e fino alle 15.

Dalle ore 10.30 alle 12.30 chiuderà inoltre la corsia destra delle strade regionali 19 e 18 all'accesso dell'area Grand Place di Pollein ed a Pont Suaz, nonché delle vie Berthet e Page ad Aosta e della strada Sogno a Saint-Christophe.

redazione