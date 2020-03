Annullata la Freeski Cup 2020 di Pila



La competizione cancellata per l'emergenza Coronavirus AOSTA. La Pila Freeski Cup 2020 si aggiunge alla lunga lista di eventi cancellati per effetto delle disposizioni preventive del decreto del presidente del consiglio dei ministri sull'emergenza Coronavirus. "Molte le limitazioni e le richieste da rispettare per assicurare la corretta realizzazione della gara ed impossibili da realizzare con così poco preavviso - spiegano gli organizzatori -. Dopo innumerevoli consultazioni tra i vari organi organizzatori e direttivi è stato inevitabile cancellare la competizione sportiva all'ultimo minuto". La manifestazione sportiva si sarebbe dovuta svolgere nel fine settimana. redazione