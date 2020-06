La pandemia cancella anche il Tor des Géants 2020



Decisione ufficiale degli organizzatori: annullate la gara di ultratrail e le altre gare del TorX COURMAYEUR. L'edizione 2020 del Tor des Géants è annullata: l'annuncio ufficiale arriva dalla presidente di VdA Trailers, Alessandra Nicoletti. Con esso sono annullate tutte le gare TorX incluso il Tor des Glaciers. Il motivo è legato chiaramente alla pandemia da Covid-19. "VdA Trailers ha atteso fino ad oggi nella speranza, purtroppo vana, che il futuro si delineasse con maggiore chiarezza e che la situazione migliorasse più rapidamente - spiegano gli organizzatori -: c’è ancora molta incertezza per i mesi a venire e proprio in questi giorni non è stata esclusa una recrudescenza della pandemia". Considerando le limitazioni ancora in vigore per gli eventi sportivi è "impossibile garantire la sicurezza sanitaria a ogni singolo concorrente, ai suoi accompagnatori, ai volontari, ai turisti e alla comunità intera della Valle d’Aosta". Inoltre, spiega Nicoletti, agli eventi sportivi partecipano atleti da ogni parte del mondo e "ogni paese sta affrontando la pandemia con differenze nelle norme di prevenzione e di intervento, secondo gli stati: anche in questo caso è impossibile sapere a chi, e in che modo, sarà garantito l’accesso al nostro paese nel mese di settembre, ed eventualmente il ritorno in patria dopo la gara". Di conseguenza le diverse ipotesi valutate nell'ultimo periodo sono risultate "tutte impraticabili". Gli atleti iscritti saranno contattati dagli organizzatori per le modalità di rimborso. L'esito del sorteggio per le gare sarù mantenuto per una edizione a scelta tra 2021, 2022 o 2023 e può essere ceduto ad altri corridori. E.JR.P.