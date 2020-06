Equitazione, confermati il concorso Jumping Torgnon e il trofeo Torgnon Endurance





A luglio e agosto la località valdostana ospiterà i due eventi nonostante l'emergenza Covid-19

TORGNON. Nei giorni in cui diversi eventi sportivi di fama internazionale subiscono cancellazioni a causa della pandemia, Torgnon conferma due importanti appuntamenti con l'equitazione.

Il primo è il Jumping Torgnon, concorso nazionale di salto ostacoli A3 in programma nei fine settimana dal 17 al 19 e dal 24 al 26 luglio.

Alba Del Dosso, presidente dell'Asd Torgnon Endurance, spiega: "Con un grande sforzo da parte di tutti e del Comune di Torgnon, sempre al nostro fianco, stiamo lavorando intensamente da tempo con il territorio per questo evento che non abbiamo voluto far saltare. Abbiamo verificato con attenzione la possibilità di svolgere il concorso in piena sicurezza, certamente con un impegno più gravoso per le misure Covid19 da adottare, ma con la consapevolezza che l'impegno messo in campo premierà anche questa edizione. Il campo gara sarà, per forza di cose, chiuso al pubblico e aperto solo ad atleti, team e organizzazione, ma ci aspettiamo grandi numeri anche quest'anno".

Il secondo appuntamento è il Torgnon Endurance, Torfeo internazionale Les Grandes Montagnes che si svolgerà dal 31 luglio al 2 agosto con una gara di endurance pony il 12 luglio.

"Sarà come sempre un grande ritrovo di atleti, team e amici - continua Del Dosso - che non mancheranno all’appuntamento. Sarà un’edizione particolare per l'applicazione delle misure di distanziamento, ma il pubblico potrà assistere all’evento in sicurezza anche lungo il percorso".

C.R.