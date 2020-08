Covid-19, annullato anche il Castle's Trail 2020

La gara di trail era stata rimandata da marzo. Ora la cancellazione ufficiale

VERRES. "Il Castle's Trail quest'anno non ci sarà": l'annuncio ufficiale arriva dalle Amministrazioni comunali di Verrès, Montjovet e Challand-Saint-Anselme che in una nota spiegano di aver dovuto annullare con amarezza l'edizione 2020 dell'evento sportivo.

La gara che dà il via al Tour Trail Valle d'Aosta doveva svolgersi a marzo, quando però l'emergenza Covid-19 era appena all'inizio. Allora la scelta era stata quella di rinviare tutto a data da destinarsi in attesa di sapere come si sarebbe evoluta la situazione.

Ora, "dopo aver analizzato la situazione sanitaria attuale e le restrizioni che i governi hanno imposto - tra le altre - alle competizioni sportive in nome della salvaguardia della salute pubblica, gli organizzatori hanno preferito cancellare l’edizione 2020".

"Questo è solo un arrivederci", spiegano gli organizzatori.

Le quote di iscrizione già versante saranno valide per la prossima edizione.

M.C.