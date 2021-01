CR Sci nordico: allo Sc Drink la Coppa Sc Valsavarenche

A livello individuale i campioni sono Claire Frutaz, Gabriele Leone, Virginia Cena e Tommaso Cuc

VALSAVARENCHE. Campionati regionali Allievi e Ragazzi di Cross country - Cross in tecnica libera, circuito Gros Cidac, domenica mattina, a Pont di Valsavarenche, giornata organizzata dal locale Sci club, che metteva in palio anche la Coppa per la classifica per società, trofeo vinto dallo Sc Drink, davanti allo Sc Gran Paradiso e al Gs Godioz.

Categoria Allievi * 1,3 km – CR CCCross tl – A imporsi è Vittoria Cena (Gs Godioz), che in finale ha avuto ragione di Asia Meynet (Sc Amis de Verrayes) e di Nayeli Mariotti Cavagnet (Sc Gran Paradiso). Al quarto e quinto posto la coppia dello Sc Drink, Fabienne Aguettaz e Corinne Beltrami. Al maschile, vittoria di Tommaso Cuc (Sc Gran Paradiso), a precedere Manuel Contoz (Sc Amis de Verrayes), e Matteo Arlian (Sc St-BArthélemy). Quarto Michel Deval (Sc Amis de Verrayes) e quinto Edoardo Pesce (Gs Godioz).

Categoria Ragazzi 1,3 km – CR CCCross tl – Fa poker lo Sc Drink grazie a Claire Frutaz, davanti a Martina Tullia Trentin, Linda Vallet e Emilie Gontier, queste ultimi due terze a pari merito, con quinta Martina Bisson (Pol. Pollein). Nella competizione maschile, successo di Gabriele Leone (Sc Amis de Verrayes) davanti a Daniel Maluquin Segor (Sc Drink) e alla coppia del Gs Godioz, composta da Jacopo Florio e Lorenzo Bonino, con quinta posizione che va a Jody Vittaz (Sc Amis de Verrayes).

