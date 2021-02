Sci di fondo, Pellegrino vince la coppa del mondo di specialità

La rassegna si chiude in anticipa causa Covid. Tra due giorni il mondiale in Germania il mondiale

Federico Pellegrino vince la Coppa del mondo di sci di fondo nella specialità sprint. A cinque anni dalla prima coppa, il poliziotto valdostano torna in trionfo grazie anche alla conclusione anticipata della rassegna.

A causa della situazione sanitaria mondiale la Federazione internazionale di sci ha infatti annullato gli ultimi week end di gare in programma in Norvegia e in Repubblica Ceca. Pellegrino si laurea così campione pochi giorni prima dell'inizio dei campionati mondiali, a Oberstdorf in Germania.

"In una stagione – ha commentato Pellegrino alla Fisi – il Mondiale e la Coppa del mondo vanno avanti su due binari distinti, adesso ero saltato sul binario del Mondiale e, sinceramente, la notizia di aver vinto la Coppa del mondo sprint arrivata due giorni prima della gara iridata mi dà un po’ fastidio. D’altra parte aver vinto la Coppa mi fa molto piacere, soprattutto in una stagione complicata come questa. Generalmente io tiro i bilanci alla fine della stagione e in questo momento non mi sento di avere la lucidità mentale per analizzare tutta la stagione della Coppa del mondo. Rimango concentrato sulla sprint classica del Mondiale".

redazione