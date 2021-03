Memorial Fosson 2021, si parte il 9 aprile

Gara a porte chiuse per Ragazzi e Allievi sulle nevi di Pila

AOSTA. Mancano ancora gli ultimi ritocchi al programma, ma il Memorial Fosson del 2021 è pronto per partire. L'appuntamento è dal 9 all'11 aprile prossimi a Pila con tre giorni di gare che chiuderanno la stagione.

"Dopo l'annullamento di inizio inverno, diversi sci club avevano espresso la volontà di trovare una data, anche nel periodo pasquale, per continuare a gareggiare e assicurare un confronto nazionale anche a quegli atleti non qualificati ai Campionati Italiani o agli altri appuntamenti", spiega lo Sci Club Aosta. "I numeri non sono ancora disponibili, le operazioni di iscrizione sono appena iniziate e si concluderanno, come previsto dal regolamento FISI, alle ore 12 del 7 aprile. La prima risposta è però senza dubbio positiva perché questo spostamento sta coinvolgendo molte società che mai prima d’ora avevano partecipato al Challenge a squadre".

Il programma delle gare prevede venerdì 9 aprile il gigante Allievi (valido come ultima prova dell'Energiapura Children Series) e lo slalom Ragazzi. Sabato 10 si inverte: i Ragazzi affronteranno il gigante (anche questo valido come ultima prova dell’Energiapura Children Series) e gli Allievi lo slalom. Domenica 11 ancora gigante Ragazzi e slalom Allievi. Non ci sarà il parallelo a squadre a causa della situazione sanitaria.

"Oltre a mettere a punto il programma agonistico - spiega lo Sci Club Aosta -, gli organizzatori stanno definendo il protocollo sanitario per garantire ad atleti, allenatori e addetti ai lavori la massima sicurezza nelle diverse aree. Il Memorial Fosson si svolgerà a porte chiuse e tutti i partecipanti dovranno sottoporsi a test Covid-19 entro le 48 ore precedenti l’arrivo e consegnare l’esito negativo prima di ricevere lo skipass".



redazione