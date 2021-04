Equitazione, Lustrissy dodicesima a Darfo Boario Terme

Nel salto ostacoli a Livorno Ferraris buoni risultati di Oddone e Cerana



AOSTA. Alessia Lustrissy, amazzone del CI Cheval Ami (foto), ha preso parte alla competizione endurance CEN B di 81 km disputata domenica 11 aprile a Darfo Boario Terme (BS) chiudendo al 12° posto.

La giovane Valdostana ha montato in gara Eduard, cavallo di 6 anni appena compiuti ,che con questo risultato continua il suo percorso di qualifica, concludendo la sua prima CEN B su un percorso tecnico reso ancor più impegnativo a causa della pioggia battente.

Nel salto ostacoli buoni risultati per il CI D’Ampaillan asd che ha preso parte al Concorso Nazionale B di Livorno Ferraris (VC): Sara Oddone sul pony Qualorin D’Ore ha raccolto due bei primi posti ex aequo in LB80 sia sabato che domenica. Arianna Cerana su Johnny Cash si è piazzata al 4° posto nella B90 di sabato e al 3° posto nella B90 di domenica.

redazione