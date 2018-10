Cade da muretto a Charvensod, è grave

Valutazione attuale: 5 / 5

In ospedale un uomo di 49 anni

CHARVENSOD. Un quarantanovenne residente in Valle d'Aosta è stato ricoverato all'ospedale regionale U. Parini per le ferite riportate in una caduta, ieri pomeriggio a Charvensod.

L'uomo è caduto da un muretto alto un paio di metri per cause che sembrano accidentali (non si tratta di un incidente sul lavoro). Nell'impatto col suolo ha riportato diversi traumi.

E' stato portato nel reparto di Rianimazione; la prognosi è riservata.

redazione