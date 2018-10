Alpinista francese muore precipitando sul Monte Bianco

Valutazione attuale: 0 / 5

All'incidente ha assistito il figlio ventenne

COURMAYEUR. E' precipitato nel vuoto sotto agli occhi del figlio ventenne l'alpinista francese di 55 anni morto ieri sul versante Nord del Monte Bianco.

I due avevano già raggiunto la vetta e stavano affrontando la discesa lungo la via normale dal rifugio Gouter. A quota 4.500 metri circa la tragedia: l'uomo ha perso l'equilibrio in un tratto molto ripido ed è precipitato lungo il fianco della montagna per più di 400 metri rimanendo ucciso. Lui e il figlio non erano legati in cordata.

Il corpo è stato recuperato dal peloton de gendarmerie de haute montagne di Chamonix.

