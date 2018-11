Tre arresti al Monte Bianco per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

0 0 0 s2smodern

Si erano organizzati con un'auto staffetta per evitare i controlli

AOSTA. Tre passeur sono stati arrestati lo scorso mercoledì dalla polizia e dalla guardia di finanza al traforo del Monte Bianco. Il trio si era organizzato per evitare di essere scoperto mentre trasportava verso la Francia un gruppo di stranieri non in regola. Uno di loro era alla guida di una vettura che segnalava eventuali controlli dalla polizia ai due veicoli che la seguivano e su cui viaggiavano dieci immigrati irregolari di nazionalità indiana, irachena, pakistana ed egiziana.

I tre arrestati - gli egiziani H.N. di 39 anni e S.M. di 38 e l'indiano S.J. di 29 anni - sono finiti in carcere a Brissogne con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in concorso in flagranza. Nei confronti di uno di loro è inoltre stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Milano per un'indagine condotta dalla Dda.

Circa 1.800 euro sono stati sequestrati. Secondo la polizia è la somma pagata dai dieci stranieri per essere trasportati in Francia.

Clara Rossi