Aosta, 70enne ferma due sospetti ladri di biciclette

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5



Il pensionato, appartenente alle forze dell'ordine, ha bloccato i due soggetti e chiamato la Questura

AOSTA. Si accorge di due persone sospette intente ad armeggiare con una bicicletta e riconosce uno di loro per alcuni furtarelli. Lui, un pensionato settantenne ex appartenente alle forze dell'ordine, non ci pensa un secondo e interviene bloccando entrambi i sospetti e mettendosi in contatto con la Questura di Aosta. E' accaduto qualche giorno fa ad Aosta, in via Festaz.

Sul posto è intervenuta una Volante che ha identificato le due persone. La loro posizione è ora al vaglio degli investigatori della Squadra mobile.

Quanto alla bicicletta, sono in corso verifiche per restituirla ai legittimi proprietari. Si tratta di una Folding 20 di colore bianco con inciso il codice di sicurezza EN14764.

redazione