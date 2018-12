Aosta, cinque auto coinvolte in un incidente stradale

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Code e rallentamenti si stanno formando in via Parigi, ad Aosta, per un incidente stradale che si è verificato intorno alle 14.30 all'altezza dell'incrocio con la strada di regione Chabloz.

Cinque i veicoli coinvolti nello scontro avvenuto sulla corsia Nord.

Sul posto stanno operando tre ambulanze del 118 per soccorrere i feriti e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente. ll traffico è momentaneamente regolato dagli agenti della polizia locale.







